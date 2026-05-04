На Алтае женщина из ревности четыре раза пыталась поджечь дом с мужем и гостями
На Алтае женщина из-за ревности четыре раза пыталась поджечь дом, в котором находились ее муж и гости. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».
Инцидент произошел в Волчихинском районе. Компания из пяти человек распивала алкоголь, когда хозяйка приревновала мужа к одной из женщин. Затаив обиду, она сходила домой за тканью и спичками, намереваясь сжечь всех присутствующих вместе с домом.
Первая попытка поджечь ставни провалилась. Со второй — пламя сбил случайный прохожий. На третьем заходе хозяин дома напал на поджигательницу и избил ее, но она не успокоилась. С четвертой попытки тряпка разгорелась, огонь перекинулся на стены, и помещения заволокло дымом. Внутри в этот момент спали пьяные гости.
Компанию спасла знакомая хозяина — она заметила неладное, разбудила людей и вывела их на улицу. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Теперь ревнивице грозит суд за попытку убийства двух и более человек с особой жестокостью и поджог.
Читайте также: