04 мая 2026, 12:48

РЕН ТВ: Грузовик протаранил более десяти машин на МКАД

Фото: istockphoto/Nataliya Rodina

На 42-м километре МКАД произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля. По данным источника РЕН ТВ, грузовик протаранил более десяти машин.





Предварительно сообщается о трех-пяти пострадавших. На месте работают оперативные службы.



Накануне в турецкой провинции Малатья на трассе Малатья — Адыяман пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся в овраг. Трагедия произошла в районе Доганшехир. По последним данным, четыре человека погибли, еще 15 получили ранения.



На месте происшествия работают полиция, жандармерия, медики и спасатели. Выясняются обстоятельства случившегося.



