РЕН ТВ: Грузовик протаранил более десяти машин на МКАД
На 42-м километре МКАД произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля. По данным источника РЕН ТВ, грузовик протаранил более десяти машин.
Предварительно сообщается о трех-пяти пострадавших. На месте работают оперативные службы.
Накануне в турецкой провинции Малатья на трассе Малатья — Адыяман пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся в овраг. Трагедия произошла в районе Доганшехир. По последним данным, четыре человека погибли, еще 15 получили ранения.
На месте происшествия работают полиция, жандармерия, медики и спасатели. Выясняются обстоятельства случившегося.