В Свердловской области юноша убил маленькую девочку и спрятал тело в овощной яме: как преступник 26 лет оставался на свободе?
Летом 2025 года в Свердловской области следователи раскрыли убийство 9-летней Лены Пергушевой, которое оставалось нераскрытым 26 лет. Девочка пропала еще в 1999 году: однажды она ушла из дома и назад уже не вернулась. Все эти годы ее судьба оставалась неизвестной, и только теперь в этом деле появилась ясность. О том, что произошло, — в материале «Радио 1».
Вышли на след преступникаТрагедия произошла в поселке Кузнецовский Талицкого района. 7 августа 1999 года девочка вышла из дома на улице Строителей и бесследно исчезла. В тот же день родители забили тревогу. Следователи сразу возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка, но расследование на долгие годы зашло в тупик. У оперативников не было ни прямых улик, ни надежных зацепок. Несмотря на прошедшие годы, это преступление не забыли. В 2025 году сыщики вышли на реального подозреваемого. По версии следствия, к убийству причастен 49-летний Игорь Рухлов, которому в 1999 году было 23 года.
Силовики задержали мужчину 20 августа в Первоуральске, куда он переехал из Талицы еще в 2010 году. Рано утром сотрудники пришли к нему домой. К этому моменту Рухлов уже жил с семьей и воспитывал пятерых детей, а со стороны производил впечатление обычного рабочего. О задержании журналистам рассказал родственник подозреваемого — брат его жены Анатолий Аникаев. По его словам, утром Игорь собирался на работу на завод, когда около 06:45 к дому подъехали силовики в масках. Жену и детей увели на второй этаж, после чего провели обыск. Родственник сообщил и еще одну важную деталь: в 2019 году Рухлова уже вызывали на допрос по этому делу в качестве свидетеля. Тогда он прошел проверку на полиграфе, после чего его отпустили.
Не случайная жертваЧтобы понять причины этого страшного преступления, нужно вернуться в конец 90-х. Тогда Лена Пергушева оказалась не случайной жертвой. Она стала важным свидетелем по другому делу, которое потрясло весь поселок. Незадолго до этого двое местных жителей расправились с молодым мужчиной. Школьница увидела, как они силой затолкали его в машину и увезли. Позже девочка выступила в суде и рассказала, что заметила в день похищения. Для ребенка такого возраста это стало тяжелым испытанием. Но именно ее слова помогли отправить обвиняемых за решетку.
Следствие установило, что Игорь общался с этими людьми. В начале августа 1999 года суд назначил обоим по 15 лет колонии. Уже через несколько дней, 7 августа, исчезла Лена. По данным следствия, в своих показаниях девочка называла и Рухлова. Она говорила, что видела его рядом с похитителями. Следователи считают, что 23-летний мужчина решил убрать опасного свидетеля и отомстить за приятелей. В региональном управлении СКР сообщили, что после убийства подозреваемый спрятал тело в земле. Следователи и криминалисты продолжали работать над делом много лет. Оперативники заново изучили материалы, проверили улики и сопоставили все данные. Это и помогло выйти на след предполагаемого убийцы.
Многие знали правдуПримечательно, что семья Лены почти с самого начала понимала, кто может стоять за ее исчезновением. Но одних подозрений для суда было мало. Нужны были факты, которых тогда не оказалось. В поселке тоже многие либо знали правду, либо догадывались о ней. Однако люди молчали, потому что боялись Рухлова. Мать Лены спустя 26 лет рассказала детали, которые все это время хранила в памяти. По ее словам, одна из соседок стала невольным свидетелем того дня.
«Соседка из дома напротив говорила, что видела, как Игорь Рухлов нес Лену на плече в сторону гаражей и зажимал ей рот рукой. Кричать или вырваться она не могла», — вспомнила женщина.
Все эти годы мать жила с тяжелой уверенностью: дочери давно нет в живых. Она не верила в чудо, но все равно надеялась найти хотя бы останки ребенка. В отчаянии женщина обращалась к гадалкам и экстрасенсам.
Биография Игоря РухловаБиография Игоря Рухлова связана с целой серией уголовных дел. С 2002 года он не раз попадал в колонию за разные преступления. Среди них — угон машины, похищение человека, разбой, хранение наркотиков и дача взятки. Прошлое не помешало ему создать семью. С будущей женой преступник познакомился в колонии. Позже у супругов родились пятеро детей. В соцсетях он выглядел совсем другим человеком. Там Рухлов делился семейными фото и радовался рождению каждого ребенка.
После задержания мужчина решил признать вину. Из Первоуральска его привезли в поселок Кузнецовский, где следователи провели проверку показаний на месте. Под конвоем он рассказал, как расправился с девятилетней Леной и куда спрятал тело. По данным следствия, мужчина задушил девочку и закопал ее в овощной яме. Это место находилось совсем рядом с домами.
Не думал, что его поймаютСейчас следствие вменяет Игорю Рухлову часть 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве человека, который находился в беспомощном состоянии, и о преступлении, связанном с похищением. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых обратил внимание на горькую иронию этой истории.
«До задержания фигурант работал фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, завел семью, растил детей и, скорее всего, не думал, что через 26 лет после убийства ребенка ему все же придется отвечать перед законом», — сказал он.
Адвокат обвиняемого не стала общаться с прессой. Она сослалась на интересы следствия. Родные убитой девочки надеются, что спустя 26 лет справедливость все-таки восторжествует.