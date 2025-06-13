«Он делал страшные вещи»: мать отдала дочь-школьницу 38-летнему знакомому, который жил по законам Шариата. Чем все обернулось
15-летняя Алина из Карагандинской области стала жертвой «материнской любви». Ее родительница, руководствуясь своими представлениями о правильной жизни, выдала дочь замуж за 38-летнего мужчину. Что испытала девочка, прежде чем смогла найти в себе силы сбежать, расскажет «Радио 1».
Роковое решение родной материМать Алины решила, что знает, как лучше устроить судьбу дочери. Женщина нашла 38-летнего жениха и твердила дочери, что традиции необходимо чтить и жить нужно «по законам Шариата». Так Алина оказалась в доме чужого человека.
Пять дней ада: хроника заточенияВместо любви и заботы Алина столкнулась с насилием и унижением. Ее муж не стеснялся проявлять свою власть над ребенком. Пять дней она провела запертой в четырех стенах, без связи с внешним миром и без надежды на спасение.
«Я даже позвонить не могла. Он отобрал мой телефон, делал страшные вещи, следил за каждым моим шагом», — рассказывала потом Алина отцу.В один из дней, когда мужчина ослабил бдительность, девочка воспользовалась моментом и сбежала. Ерлан, её отец, был в шоке от услышанного. Не теряя ни минуты, он обратился в полицию. С этого момента началась борьба за справедливость и за будущее Алины.
Насильственный брак был лишь верхушкой айсберга
Полиция сработала быстро. 38-летнего супруга задержали в Астане, куда он пытался сбежать. Однако насильственный брак оказался лишь верхушкой айсберга. В ходе расследования выяснилось, что этот человек может быть связан с запрещенной организацией. При обыске у него была найдена экстремистская литература. Дело приняло серьезный оборот, и к нему подключился Комитет национальной безопасности. Ерлан боится, что бывшая жена попытается надавить на Алину, чтобы та отказалась от своих показаний.
«Я не хочу, чтобы она снова попала к матери. Она уже натворила дел. Я оформлю опеку, чего бы мне это ни стоило», — признался Ерлан своему другу.Сейчас Алина находится в безопасности с отцом, но впереди у них долгий путь к восстановлению и нормальной жизни.