«Он делал страшные вещи»: мать отдала дочь-школьницу 38-летнему знакомому, который жил по законам Шариата. Чем все обернулось

13 июня 2025, 11:07

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

15-летняя Алина из Карагандинской области стала жертвой «материнской любви». Ее родительница, руководствуясь своими представлениями о правильной жизни, выдала дочь замуж за 38-летнего мужчину. Что испытала девочка, прежде чем смогла найти в себе силы сбежать, расскажет «Радио 1».





Содержание Роковое решение родной матери Пять дней ада: хроника заточения Насильственный брак был лишь верхушкой айсберга

Роковое решение родной матери

Пять дней ада: хроника заточения

Фото: iStock/cyano66



«Я даже позвонить не могла. Он отобрал мой телефон, делал страшные вещи, следил за каждым моим шагом», — рассказывала потом Алина отцу.

Насильственный брак был лишь верхушкой айсберга

«Я не хочу, чтобы она снова попала к матери. Она уже натворила дел. Я оформлю опеку, чего бы мне это ни стоило», — признался Ерлан своему другу.

