В Лос-Анджелесе полиция открыла огонь по протестующим резиновыми пулями
На акциях протеста в Лос-Анджелесе полиция открыла огонь по самым активным протестующим, по которым ведется стрельба резиновыми пулями. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого отмечалось, что правоохранители начали использовать светошумовые гранаты против демонстрантов. Позднее началась стрельба резиновыми пулями по тем, кто кидал в полицейских различные предметы. Стало известно, что митингующие начали разбегаться по разным улицам города.
Напомним, что демонстрации в Лос-Анджелесе начались 7 июня. Причиной стал рейд службы иммиграционного и таможенного контроля США, где сотрудники выявляли нелегальных мигрантов. Стычки с правоохранителями начались на фоне сообщений о том, что могут начаться сокращения федерального бюджета штата. На следуюший день было объявлено, что в Лос-Анджелес отправлено две тысячи бойцов Нацгвардии для устранения беспорядков.
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