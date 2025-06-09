Мужчина устроил стрельбу по женщине и ее собакам в Ленобласти

09 июня 2025, 17:53

В Кудрово мужчина выстрелил в собаку и хозяйку страйкбольным оружием

Фото: iStock/ Sophonnawit Inkaew

Жительница Кудрово пожаловалась полиции на соседа, открывшего огонь с балкона многоэтажки. Стрелком оказался владелец квартиры на 11 этаже, ранее поссорившийся с потерпевшей из-за прогулки животных на стадионе рядом с домом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.