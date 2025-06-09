Мужчина устроил стрельбу по женщине и ее собакам в Ленобласти
Жительница Кудрово пожаловалась полиции на соседа, открывшего огонь с балкона многоэтажки. Стрелком оказался владелец квартиры на 11 этаже, ранее поссорившийся с потерпевшей из-за прогулки животных на стадионе рядом с домом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.
По словам женщины, недовольный поведением сосед решил наказать обидчицу необычным способом: вооружился страйкбольным оружием и начал стрелять. Женщина получила незначительное ранение лица пластиковым шариком.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
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