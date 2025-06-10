В Петербурге вышедший из тюрьмы педофил снова заманивал к себе школьников

В Колпино задержали педофила, приглашавшего юношей к себе домой
Фото: Фотобанк Московской области

В Петербурге педофил-рецидивист снова совершил преступление после освобождения из колонии.



Как сообщает «Фонтанка», 44-летний житель Колпино, осужденный в 2021 году за развратные действия, в мае 2024 года вышел на свободу и был обязан носить электронный браслет ФСИН.

Несмотря на это, по данным следствия, он продолжал совершать развратные действия в отношении 15-летних юношей, приглашая их к себе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Виктория Иванченко

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