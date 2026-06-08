Вечером 18 января 2016 года в российском городе пропал 10-летний Никита (все имена изменены редакцией). Мальчик рос в многодетной семье. У него было шестеро братьев и сестер, часть из них — сводные. За несколько лет до этого отец развелся с первой женой и забрал сына в новую семью. Со стороны она казалась благополучной. В 2015 году ее даже выдвинули на городской конкурс. По словам отца, вечером 18 января, около 20:00, Никита ушел из дома. Позже взрослые начали выяснять, что он взял с собой. Мужчина говорил, что перед уходом мальчик прихватил маленькую красную сумку с лекарствами и 1000 рублей. Подробнее о произошедшем расскажем в материале «Радио 1».
Появилась надежда
Три дня Никиту искали полицейские, следователи и волонтеры. В городе ориентировки с его фотографией расклеили на остановках и в магазинах. В соцсетях местные жители массово публиковали сообщения о пропаже. 19 января у участников поисков появилась надежда. Камера наблюдения на улице сняла ребенка, похожего на Никиту. На нем тоже была большая куртка не по размеру, испачканная краской. Однако вскоре выяснилось, что эта версия ошибочна.
Всего несколько сотен метров
Вечером 20 января отец мальчика признался следователям в убийстве. Затем он показал место, где спрятал тело. Спасатели подняли труп ребенка со дна пруда. Семья жила рядом с водоемом, в старом частном доме на краю обрыва. До проруби, куда отец сбросил тело, было всего несколько сотен метров вниз по склону.
Он изменился
Соседи говорили, что не могут поверить в вину отца: по их словам, после прошлой судимости он изменился, не пил, работал и выглядел спокойным человеком. Также они вспоминали, что Никита тяжело переживал разлуку с матерью после того, как отец забрал его к себе.
Тревожные перемены
В феврале 2014 года в школе, где ребенок учился, заметили тревожные перемены. Он приходил на уроки сонным и объяснял это ночными гостями дома. Педагоги забили тревогу и решили временно забрать его от матери. Тогда отец заявил, что готов взять сына к себе. Почти два года родственник и его новая жена регулярно приходили на родительские собрания. Мальчик выглядел ухоженным, был аккуратно одет и учился на тройки и четверки. Учителя не замечали в его поведении ничего странного.
Пичкали таблетками
После исчезновения ребенка отец начал рассказывать о тяжелых особенностях его здоровья. Мать уверяла, что раньше у сына таких проблем не было. Она считала, что в доме ему могли давать таблетки и добиваться инвалидности ради пособий. Кроме того, женщина опасалась, что ее хотят лишить родительских прав. По словам матери, с ребенком ей почти не давали видеться. Последняя встреча произошла в сентябре. Родственница вспоминала школьника как спокойного и ласкового мальчика. Он мечтал стать спасателем и помогать людям. С середины ноября ребенок перестал ходить в школу. Отец и мачеха приносили справки о болезни и посещении невролога. После новогодних каникул ученик на занятия так и не вернулся.
Мачеха призналась
26 января федеральный телеканал выпустил программу о гибели мальчика. В студии мачеха признала, что в середине января муж применил к ребенку насилие, после чего запер в подполе. Через несколько дней ребенок умер. Дополнительный общественный резонанс вызвал рассказ ее 18-летней дочери: девушка сообщила, что помогала скрыть тело. Женщина и ее дочь пришли к следователям только после ареста главы семьи. Они заявили, что больше недели жили в страхе. По словам россиянок, мужчина загонял их на второй этаж и запрещал выходить. Перед уходом он подпирал люк в подпол кухонным уголком и запирал входную дверь снаружи. Родная мать мальчика этим объяснениям не поверила. В дом приходили полицейские и сотрудники следствия. Кроме того, у мачехи был телефон. Близкие уверены, что, если бы она сразу обратилась за помощью, ребенка можно было бы спасти.
Суд и приговор
После телепередачи инспекторы по делам несовершеннолетних увезли в приют четверых младших детей мачехи Никиты. Их мать в это время ездила в Москву и раздавала интервью, поэтому малыши оставались дома без взрослых. Вскоре следствие включило в уголовное дело и саму женщину, и ее старшую дочь. 26 сентября 2016 года суд огласил приговор всем троим. Главу семьи признали виновным в убийстве и отправили на пожизненный срок в колонию особого режима. Мать и дочь ответили за участие в издевательствах и сокрытие преступления. Старшая получила четыре года условно и штраф в пять тысяч рублей. Мачехе суд назначил пять лет колонии. Отбывать этот срок она начнет после того, как младшей дочери исполнится 14 лет.