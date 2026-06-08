08 июня 2026, 14:51

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Вечером 18 января 2016 года в российском городе пропал 10-летний Никита (все имена изменены редакцией). Мальчик рос в многодетной семье. У него было шестеро братьев и сестер, часть из них — сводные. За несколько лет до этого отец развелся с первой женой и забрал сына в новую семью. Со стороны она казалась благополучной. В 2015 году ее даже выдвинули на городской конкурс. По словам отца, вечером 18 января, около 20:00, Никита ушел из дома. Позже взрослые начали выяснять, что он взял с собой. Мужчина говорил, что перед уходом мальчик прихватил маленькую красную сумку с лекарствами и 1000 рублей. Подробнее о произошедшем расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Появилась надежда Всего несколько сотен метров Он изменился Тревожные перемены Пичкали таблетками Мачеха призналась Суд и приговор

Появилась надежда

Всего несколько сотен метров

Он изменился

Фото: iStock/Irina_Geo

Тревожные перемены

Пичкали таблетками

Мачеха призналась

Фото: iStock/zoka74

Суд и приговор