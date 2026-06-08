Россиянин годами насиловал падчерицу, пока мать пропадала на суточных дежурствах

08 июня 2026, 14:00

Суд приговорил жителя Красноярска к 17 годам колонии за изнасилование падчерицы

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Красноярске приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за насилие над падчерицей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.