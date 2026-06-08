Россиянин годами насиловал падчерицу, пока мать пропадала на суточных дежурствах
Суд в Красноярске приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за насилие над падчерицей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Следствие установило: с декабря 2022 по май 2025 года мужчина истязал школьницу. Девочка жила с матерью и отчимом, но мать часто находилась на суточных дежурствах, и приёмный отец пользовался этим.
По словам ребёнка, мужчина насиловал её, затем брал нож, приставлял к горлу и угрожал расправиться с семьёй и кошкой. Он говорил, что увезёт её в лес и убьёт, а матери скажет, что она сбежала.
В пресс-службе добавили, что жертва сильно боялась угроз насильника, поэтому никому ничего не рассказывала. Возраст девочки не уточняется, но известно, что ей не исполнилось 14 лет. Фигурант не оспаривал вину и раскаялся.
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