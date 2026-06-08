Клавишник группы «Ностальгия» Евгений Сокун погиб в Ленобласти
В Ленинградской области обнаружено тело 63-летнего клавишника кавер-группы «Ностальгия» Евгения Сокуна. Вместе с ним пропала 61-летняя женщина, сообщает 78.ru.
Мужчина несколько дней не выходил на связь после того, как отправился на рыбалку. По информации издания, знакомые нашли на берегу автомобиль музыканта и перевернутую лодку.
Поиски велись в акватории Финского залива у посёлка Приморское. В них участвовали добровольцы поисково-спасательного отряда «Северо-Запад» и участники АНО «Водолазная группа «ДобротворецЪ».
Ранее один из самых влиятельных джазменов в мире Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет. Подробности в нашем материале.
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