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Клавишник группы «Ностальгия» Евгений Сокун погиб в Ленобласти

Фото: istockphoto/blinow61

В Ленинградской области обнаружено тело 63-летнего клавишника кавер-группы «Ностальгия» Евгения Сокуна. Вместе с ним пропала 61-летняя женщина, сообщает 78.ru.



Мужчина несколько дней не выходил на связь после того, как отправился на рыбалку. По информации издания, знакомые нашли на берегу автомобиль музыканта и перевернутую лодку.

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Никита Кротов

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