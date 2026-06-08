Взрыв в российском жилом доме с гибелью десяти человек кончился условным сроком
Нижневартовский городской суд вынес приговор сотруднику автозаправочной станции, из-за действий которого в декабре 2022 года произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Трагедия унесла жизни десяти человек, включая четверых детей, пишет «Лента.ру».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, подсудимого признали виновным по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Уничтожение чужого имущества в крупном размере». Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, однако от отбывания наказания мужчину освободили в связи с истечением сроков давности.
Сам заправщик свою вину отрицает. Прокуратура уже заявила о намерении обжаловать приговор, посчитав его чрезмерно мягким, проинформировал ТАСС.
В ходе суда установили, что 4 декабря 2022 года обвиняемый переполнил газовый баллон, который принадлежал клиенту. Из-за этого нарушения в квартире жилого дома газ нагрелся и спровоцировал мощный взрыв. В результате частичного обрушения здания погибли десять жильцов, еще три человека получили травмы. Материальный ущерб превысил 280 миллионов рублей.
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