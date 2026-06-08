Взрыв в российском жилом доме с гибелью десяти человек кончился условным сроком

08 июня 2026, 13:02

Заправщик получил 4 года условно за взрыв газа с гибелью 10 человек в Югре

Фото: istockphoto/AMilkin

Нижневартовский городской суд вынес приговор сотруднику автозаправочной станции, из-за действий которого в декабре 2022 года произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Трагедия унесла жизни десяти человек, включая четверых детей, пишет «Лента.ру».