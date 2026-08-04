04 августа 2026, 03:23

Фото: iStock/Hakase_

В 1988 году в американском городе Форт-Уэйн пропала восьмилетняя Эйприл Тинсли. Через три дня девочку нашли мёртвой в придорожной канаве. Следствие долго не могло вычислить убийцу, хотя он сам напоминал о себе и отправлял полиции пугающие послания. Спустя 30 лет детективы получили доступ к генеалогической базе ДНК и нашли преступника через его родственников. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Эйприл Тинсли ушла за тетрадкой и не вернулась Убийца оставил надпись на сарае Пугающие пакеты для маленьких девочек Как генеалогическая база вывела полицию на Миллера Полицейские нашли ДНК в мусоре подозреваемого Миллер признался в убийстве Эйприл Тинсли Справедливость пришла через 30 лет

Эйприл Тинсли ушла за тетрадкой и не вернулась

Убийца оставил надпись на сарае

Фото: iStock/seb_ra

Пугающие пакеты для маленьких девочек

Как генеалогическая база вывела полицию на Миллера

Полицейские нашли ДНК в мусоре подозреваемого

Фото: iStock/suman bhaumik

Миллер признался в убийстве Эйприл Тинсли

Справедливость пришла через 30 лет