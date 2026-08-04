Он убил восьмилетнюю девочку, 30 лет дразнил полицию, оставлял страшные записки и интимные фотографии детям. Как ДНК выдало преступника?
В 1988 году в американском городе Форт-Уэйн пропала восьмилетняя Эйприл Тинсли. Через три дня девочку нашли мёртвой в придорожной канаве. Следствие долго не могло вычислить убийцу, хотя он сам напоминал о себе и отправлял полиции пугающие послания. Спустя 30 лет детективы получили доступ к генеалогической базе ДНК и нашли преступника через его родственников. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Эйприл Тинсли ушла за тетрадкой и не вернуласьИстория произошла 1 апреля 1988 года в Форт-Уэйне, штат Индиана. Эйприл Тинсли попросилась к подруге за школьной тетрадкой. Мать отпустила ребёнка, но домой девочка не пришла. Родные сразу забили тревогу. Правоохранители начали поиски. Через три дня тело Эйприл обнаружили примерно в 30 километрах от Форт-Уэйна. Оно лежало в канаве у дороги.
Следователи нашли биологические следы преступника. В конце 1980-х экспертиза ДНК ещё не являлась обычным инструментом криминалистов. Тогда полиция не могла быстро установить личность убийцы по такому материалу. Расследование зашло в тупик. Дело Эйприл Тинсли осталось нераскрытым на долгие годы.
Убийца оставил надпись на сараеЧерез два года после трагедии неподалёку от места, где нашли девочку, появилась жуткая надпись. Неизвестный написал на стене сарая, что убил восьмилетнюю Эйприл Тинсли и собирается сделать это снова. Сотрудники полиции решили, что преступник оставил послание незадолго до его обнаружения. Надпись выглядела как признание и угроза. Убийца, вероятно, жил рядом с людьми, которые даже не подозревали о его прошлом. Он мог ходить в магазины, общаться с соседями и следить за новостями о собственном преступлении. Однако установить автора послания тогда не удалось.
Пугающие пакеты для маленьких девочекВ 2004 году неизвестный вновь заставил полицию вспомнить дело Эйприл. Жителям Форт-Уэйна стали попадаться пакеты, которые кто-то оставлял на велосипедах девочек. Внутри лежали фотографии интимного характера, использованные презервативы и записки с угрозами. Автор утверждал, что именно он похитил, изнасиловал и убил Эйприл Тинсли. Затем он обещал выбрать новую жертву.
Следователи отправили содержимое пакетов на экспертизу. ДНК совпала с биологическим следом, который криминалисты нашли в деле 1988 года. Так полиция получила важное подтверждение: один и тот же человек убил Эйприл и спустя много лет решил напомнить о себе. Преступник словно хотел привлечь внимание к своей персоне и снова попасть в новости.
Как генеалогическая база вывела полицию на МиллераВ 2018 году следователи получили возможность использовать данные сервиса GEDmatch. В такую базу люди добровольно загружают результаты генетических тестов, чтобы найти дальних родственников и изучить семейную историю. Детективы добавили в систему ДНК убийцы. База не показала имя самого преступника, но нашла его вероятных родственников. Среди них оказались братья Миллер. После этого следователи начали изучать семейное древо. Они искали мужчину подходящего возраста, который жил в Форт-Уэйне в 1988 году. Постепенно список сократился до одного человека. Под подозрение попал Джон Д. Миллер. В тот момент ему было 59 лет. Он жил в городе Грабилл, штат Индиана, недалеко от Форт-Уэйна.
Полицейские нашли ДНК в мусоре подозреваемогоОдного совпадения с родственниками для ареста было недостаточно. Следствию требовался точный образец ДНК самого Миллера. Сотрудники установили наблюдение за мужчиной. Они дождались, когда тот выбросит мусор, и забрали предметы с биологическими следами. Экспертиза дала однозначный результат. ДНК Миллера полностью совпала с генетическим профилем убийцы Эйприл Тинсли.
Полицейские задержали его 15 июля 2018 года. По данным американских СМИ, мужчина понял причину визита силовиков почти сразу. Он сказал, что всё закончилось.
Миллер признался в убийстве Эйприл ТинслиНа допросах Джон Миллер признал вину. Он рассказал, что увидел девочку по дороге с работы. Мужчина заманил Эйприл в машину, отвёз в свой трейлер, изнасиловал и убил. После этого он вывез тело и оставил его в канаве. Также Миллер объяснил появление пакетов с угрозами в 2004 году. Он заявил, что хотел снова привлечь к себе внимание и увидеть упоминания в новостях.
В январе 2019 года суд приговорил Джона Миллера к 80 годам тюрьмы. Он признал вину в рамках сделки со следствием, поэтому прокуратура не стала добиваться смертной казни. Для 60-летнего мужчины такой срок фактически означал пожизненное заключение.