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Shot: На Байкале перевернулся катер с туристами на борту

Фото: istockphoto/klug-photo

На Байкале произошло опрокидывание водного дивана с туристами. Инцидент случился в акватории около поселка Горячинск, пишет Shot.



По оперативной информации, водитель катера не справился с управлением, что привело к перевороту средства. К счастью, в результате происшествия никто из отдыхающих не пострадал — всех оперативно доставили на берег.

Ранее, в конце июня, прогулочный катер затонул в Подмосковье. На борту находились четверо пьяных пассажиров, всех спасли.

Кроме того, на Урале перевернулось судно с восемью пассажирами, трое погибли. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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