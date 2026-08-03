Shot: На Байкале перевернулся катер с туристами на борту
На Байкале произошло опрокидывание водного дивана с туристами. Инцидент случился в акватории около поселка Горячинск, пишет Shot.
По оперативной информации, водитель катера не справился с управлением, что привело к перевороту средства. К счастью, в результате происшествия никто из отдыхающих не пострадал — всех оперативно доставили на берег.
Ранее, в конце июня, прогулочный катер затонул в Подмосковье. На борту находились четверо пьяных пассажиров, всех спасли.
Кроме того, на Урале перевернулось судно с восемью пассажирами, трое погибли. Подробности в нашем материале.
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