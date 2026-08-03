В больнице Ростовской области ребёнка заразили ВИЧ и гепатитом С

03 августа 2026, 12:44

Фото: Istock/Marija Stepanovic

В Ростовской области у 11-летней девочки выявили ВИЧ-инфекцию третьей стадии и хронический гепатит С. Как сообщили в региональном МВД, диагноз поставили спустя полтора года — при обследовании перед операцией.