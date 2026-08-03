В больнице Ростовской области ребёнка заразили ВИЧ и гепатитом С
В Ростовской области у 11-летней девочки выявили ВИЧ-инфекцию третьей стадии и хронический гепатит С. Как сообщили в региональном МВД, диагноз поставили спустя полтора года — при обследовании перед операцией.
Мать ребёнка утверждает, что заражение произошло в июле 2024 года в инфекционном отделении городской больницы Азова. По информации комиссии, источником инфекции могла стать женщина, которая лежала с девочкой в одной палате.
Росздравнадзор провёл проверку в отделении и зафиксировал грубые нарушения: медперсонал использовал одноразовые заглушки для катетеров повторно, в документах отсутствовали подписи врачей, а учёт и закупка катетеров не велись больше двух лет.
В медицинской карте ребёнка нашли поддельный отказ от теста на ВИЧ. Мать заявила, что не видела этот документ и не ставила подпись. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия.
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