Раскрыто число подростков, задержанных из-за лесных пожаров во Франции
Во Франции с начала лета задержали 375 подозреваемых в причастности к лесным пожарам, включая 142 несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
По данным ведомства, 36 человек содержатся под стражей — либо осуждены с отбыванием срока, либо находятся под следствием в ожидании суда. Около двух третей возгораний вызваны умышленными поджогами, остальные в основном связаны с экстремальной жарой и засухой. Три крупных пожара, в которых подозревают подростков, произошли в департаментах Эн, Вар и Жиронда.
В конце июня сгорела часть замка Дивон-ле-Бен. Двое подростков 15 и 16 лет подозреваются в поджоге, третий — в том, что не пытался потушить пожар. В Варе 25 июля задержали 15-летнего мальчика, которого подозревают в двух поджогах возле леса Валькрос. Он признался, что в первый раз случайно бросил непотушенную сигарету, а во второй поджег сосновые шишки зажигалкой. 22 октября над ним состоится суд.
В Жиронде 15-летний юноша попался на попытке поджечь кустарник возле своего дома в Сент-Элали, его арестовали. В Амели-ле-Бен-Палальда 27 июля задержали двоих детей 10 и 13 лет по подозрению в поджоге муниципального зала. В связи с инцидентом мэр ввел до 1 сентября комендантский час для несовершеннолетних с 23:00 до 06:00.
Читайте также: