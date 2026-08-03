Раскрыто число подростков, задержанных из-за лесных пожаров во Франции

03 августа 2026, 15:14

BFMTV: С начала лета во Франции задержали 375 подозреваемых в поджогах леса

Фото: iStock/Toa55

Во Франции с начала лета задержали 375 подозреваемых в причастности к лесным пожарам, включая 142 несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.