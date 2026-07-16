16 июля 2026, 03:11

Фото: iStock/Yingko

В мае 2020 года Южный окружной военный суд вынес пожизненный приговор жителю ростовского микрорайона Суворовский. Следствие связало мужчину с пятью убийствами, изнасилованиями и покушениями, совершенными с 2000 по 2018 год. Подробнее об этом расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Исчезновение девушки в Суворовском районе Роковая встреча у скамейки Первые убийства во время службы в армии Почему преступника не могли найти почти 20 лет Экспертиза и пожизненный приговор

Исчезновение девушки в Суворовском районе

Роковая встреча у скамейки

Первые убийства во время службы в армии

Почему преступника не могли найти почти 20 лет

Экспертиза и пожизненный приговор