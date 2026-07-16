Он ждал одиноких женщин у лавочек, а дома был примерным мужем: как ростовский маньяк почти 20 лет скрывал пять убийств?
В мае 2020 года Южный окружной военный суд вынес пожизненный приговор жителю ростовского микрорайона Суворовский. Следствие связало мужчину с пятью убийствами, изнасилованиями и покушениями, совершенными с 2000 по 2018 год. Подробнее об этом расскажем в материале «Радио 1».
Исчезновение девушки в Суворовском районеОсенью 2018 года 24-летняя жительница Суворовского района вечером вышла из дома. С собой она взяла только телефон. Родные не смогли дозвониться до девушки примерно через час, а геолокация указала на территорию неподалеку от дома. Мать обратилась за помощью. Волонтеры и правоохранители несколько дней обследовали район. Тело пропавшей нашли на пустыре в неглубокой яме. Эксперты обнаружили биологические следы. Они помогли установить личность подозреваемого спустя несколько месяцев. Им стал дорожный рабочий, проживавший в Ростове.
Роковая встреча у скамейкиПо материалам дела, мужчина в тот вечер сидел на лавочке рядом с местом преступления. Он заметил одинокую прохожую и стал ждать момента, когда рядом не окажется людей. Нападавший подошел сзади, накинул на шею жертвы свернутую куртку и лишил ее сознания. Затем он оттащил девушку в безлюдное место, совершил насилие и убил ее. Эпизод 2018 года стал ключевым для всего расследования. После задержания фигуранта следователи начали проверять его причастность к старым нераскрытым преступлениям.
Первые убийства во время службы в армииСледствие установило, что первое нападение мужчина совершил в 2000 году. Тогда он проходил срочную службу в воинской части. Во время караула военнослужащий самовольно покинул пост и встретил на улице одинокую женщину. Он ударил ее камнем, изнасиловал и задушил. Преступник спрятал тело среди мусора, после чего вернулся в часть. Через полгода он повторил преступление. В последующие годы следователи связали его еще с несколькими нападениями на женщин. Жертвами стали, в частности, 16-летняя школьница и 41-летняя местная жительница.
Почему преступника не могли найти почти 20 летЗлоумышленник нападал внезапно и выбирал безлюдные места. Потерпевшие часто не успевали увидеть его лицо. Из-за нехватки улик уголовные дела долго не приводили к установлению виновного. После 2003 года мужчина прекратил нападения на продолжительный срок. Он женился, стал отцом, работал и брал подработки. Знакомые воспринимали его как спокойного семьянина.
Однако в 2015 году он вновь попытался совершить насилие. 29-летняя женщина оказала сопротивление, закричала и привлекла внимание прохожих. Правоохранители задержали подозреваемого, но тогда доказательств для обвинения не хватило.Сведения о мужчине сохранили в базе данных. Позднее они помогли следствию сопоставить его ДНК с биологическими следами по делу об убийстве в Суворовском районе.
Экспертиза и пожизненный приговорПсихиатрическая экспертиза признала фигуранта вменяемым. Специалисты выявили у него признаки садизма, однако не обнаружили психического расстройства, которое исключало бы уголовную ответственность. Эксперты указали, что мужчина понимал характер своих действий и осознавал последствия. Суд учел выводы специалистов, доказательства следствия и тяжесть преступлений.
В мае 2020 года Южный окружной военный суд приговорил 38-летнего жителя Ростова к пожизненному лишению свободы. Следствие доказало его причастность к пяти убийствам, нескольким изнасилованиям и покушениям.