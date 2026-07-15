В Подольске двое мужчин избили подростка ногами за отказ купить им пиво
В Подольске двое мужчин избили ногами несовершеннолетнего из-за его отказа купить алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам очевидцев, компания из парня и девушки сидела на лавочке, когда подошли двое незнакомцев и попросили несовершеннолетнего приобрести спиртное. После отказа они нанесли парню удары ногами, а когда его спутница попыталась снять происходящее на видео, выбили у неё телефон и тоже ударили.
Скорая помощь доставила пострадавшего 2009 года рождения в больницу. В полиции подтвердили инцидент и сообщили, что уже установили личности подозреваемых — мужчин 1993 и 1987 годов рождения. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства.
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