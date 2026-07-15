Россиянин избил жену и толкнул в огонь во время ссоры

15 июля 2026, 12:52

В Крыму мужчина избил жену и попытался сжечь ее заживо

Фото: iStock/Bilanol

В Крыму мужчина во время ссоры избил жену и устроил пожар в доме, пытаясь сжечь ее заживо. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике в своем телеграм-канале.