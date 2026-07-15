Россиянин избил жену и толкнул в огонь во время ссоры
В Крыму мужчина во время ссоры избил жену и устроил пожар в доме, пытаясь сжечь ее заживо. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в одном из домов Симферопольского района. Пьяный мужчина несколько раз ударил жену по лицу, после чего вынес из спальни матрас, облил его бензином и поджег. После этого он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и толкнул в огонь.
Пострадавшая получила термические ожоги, которые эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Ее экстренно госпитализировали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 111 УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Курской области перед судом предстанет 73-летний мужчина, обвиняемый в убийстве жены и ее матери. Причиной конфликта послужило недовольство женщины частыми запоями мужа.
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