В Москве подросток пострадал из-за взрыва неизвестного предмета
В Москве произошёл инцидент с участием подростка. Как сообщает Telegram-канал SHOT, неизвестный предмет взорвался рядом с мальчиком, когда тот проходил мимо жилого дома.
После чрезвычайного происшествия очевидцы незамедлительно вызвали экстренные службы и остались с пострадавшим. Сообщается, что взрывная волна повредила ребёнку руку.
Позднее выяснилось, что в руке у юноши взорвалась страйкбольная граната. Мальчик нашёл её в траве неподалёку от дома и взял в руки. В этот момент устройство сработало. Медики осмотрели пострадавшего и зафиксировали у него ссадины на левой руке. Серьёзных травм подросток не получил.
Накануне в Подольске двое мужчин избили подростка ногами. Причиной стал отказ несовершеннолетнего купить им пиво.
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