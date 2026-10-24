24 октября 2026, 04:47

Фото: iStock/rootstocks

12 июля 26-летняя Диана Фролова вернулась из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и дошла до своего дома на Карельском проспекте. Уже на следующий день девушка перестала выходить на связь, а её устройства отключились почти одновременно. Камеры не зафиксировали, как она покидала подъезд. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Исчезновение Дианы Фроловой в Петрозаводске Тяжёлые сумки соседа привлекли внимание следствия Что нашли в квартире пропавшей девушки Поиски у Машозера и находка в мелиоративной канаве Улики в квартирах Дианы и её соседа Суд над Василием Петровым и пожизненный приговор

Исчезновение Дианы Фроловой в Петрозаводске

Тяжёлые сумки соседа привлекли внимание следствия

Что нашли в квартире пропавшей девушки

Фото: iStock/Okssi68

Поиски у Машозера и находка в мелиоративной канаве

Улики в квартирах Дианы и её соседа

Суд над Василием Петровым и пожизненный приговор