12 июля 26-летняя Диана Фролова вернулась из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и дошла до своего дома на Карельском проспекте. Уже на следующий день девушка перестала выходить на связь, а её устройства отключились почти одновременно. Камеры не зафиксировали, как она покидала подъезд. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Исчезновение Дианы Фроловой в Петрозаводске
В день исчезновения приятель встретил Диану на вокзале и проводил до подъезда дома № 18Б на Карельском проспекте. Мужчина не стал подниматься в квартиру, сославшись на срочные дела. Спустя сутки родственники и знакомые забили тревогу. Телефон девушки молчал, сообщения оставались непрочитанными. Сигнал её смарт-часов оборвался.
Поисковую операцию осложнила странная деталь. Уличные камеры не показали, как Диана выходила из здания. Её не заметили ни у главного входа, ни во дворе. 15 июля Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело. Оперативники начали опрашивать жителей и проверять записи камер наблюдения.
Тяжёлые сумки соседа привлекли внимание следствия
Правоохранителей заинтересовал 50-летний сосед Дианы Василий Петров, живший напротив её квартиры. Камеры зафиксировали, как мужчина несколько раз выходил из подъезда с тяжёлыми сумками. Петров не смог объяснить, куда направлялся и что перевозил. Следователи проверили заказы такси по адресу дома, поскольку такие сумки сложно было перенести пешком или увезти на общественном транспорте. В базе нашли автомобиль, приезжавший к дому 12 июля. Водитель рассказал, что помог пассажиру погрузить в багажник две тяжёлые сумки. Поездка завершилась у деревни Машозеро, примерно в 30 километрах от Петрозаводска.
Что нашли в квартире пропавшей девушки
Через трое суток следователи вскрыли квартиру Дианы. Паспорт, кошелёк с наличными и банковские карты лежали на видном месте. Эти вещи указывали, что хозяйка не планировала поездку. При этом смартфон и смарт-часы исчезли. Экспертиза данных сотового оператора показала, что оба устройства отключились практически в одно время. В запертой квартире три дня оставался кот Дианы по кличке Диего. Животное находилось без еды и воды, пока правоохранители не получили доступ в жильё.
Поиски у Машозера и находка в мелиоративной канаве
17 июля поисковые группы прибыли к Машозеру. Они обследовали заболоченный лес и мелиоративную канаву. На дне водоёма нашли две массивные сумки, скрытые под водорослями и мхом. Внутри находились 18 мусорных пакетов с останками Дианы Фроловой. Рядом криминалисты обнаружили зелёное платье, в котором девушка вошла в подъезд. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала множественные травмы и признаки сопротивления. Под ногтями погибшей нашли биологический материал. Эксперты сравнили ДНК с образцами Василия Петрова и подтвердили совпадение. На коже мужчины специалисты обнаружили генетический профиль Дианы. По версии следствия, девушка отбивалась и наносила нападавшему удары.
Улики в квартирах Дианы и её соседа
На кухне квартиры Фроловой следователи нашли фрагменты марлевых повязок. По версии правоохранителей, нападавший использовал их, чтобы остановить собственное кровотечение. Во время обыска в жилье Петрова оперативники обнаружили упаковки влажных салфеток и рулоны полиэтиленовых пакетов. Они совпали с теми, в которые упаковали останки девушки. Следствие пришло к выводу, что после нападения мужчина несколько часов провёл в квартире Дианы, пытаясь скрыть следы. Затем он упаковал останки в сумки, вызвал такси и вывез их к Машозеру. Нож, как установили следователи, он оставил рядом с местом, где затопил сумки.
Суд над Василием Петровым и пожизненный приговор
На момент преступления Василий Петров семь раз привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году суд вынес ему приговор за насильственное преступление. Мужчина освободился из колонии в марте 2022 года, а через три месяца Диана переехала в тот же подъезд. Петров долго не давал показаний. Позже он признал, что лишил девушку жизни, но отрицал преступления интимного характера. 25 октября коллегия присяжных единогласно признала Петрова виновным по всем пунктам обвинения. Присяжные не нашли оснований для снисхождения. 31 октября суд назначил ему пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.