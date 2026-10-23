В Казани выросло число бронирований жилья для командировок
Количество бронирований жилья для деловых поездок в Казань на октябрь–ноябрь 2026 года выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Татар-информу» рассказали эксперты сервиса «Островок Командировки».
Чаще всего в командировки в Казань приезжают сотрудники компаний из сфер торговли, производства, информационных технологий, медицины и строительства.
Эксперты связывают рост спроса в том числе с крупными деловыми мероприятиями. По словам руководителя сервиса Любови Васильевой, Казань привлекает участников международных бизнес-форумов и отраслевых событий. В
октябре в городе прошёл российско-индийский бизнес-форум «Тайм», посвящённый развитию торгово-экономических связей двух стран, а в ноябре состоится Строительная неделя БРИКС. Такие мероприятия дают участникам возможность провести переговоры, найти партнёров и обсудить совместные проекты.
Основной поток командированных прибывает из Москвы и других городов Татарстана. Также в Казань приезжают сотрудники компаний из Ульяновской, Московской, Самарской, Владимирской, Челябинской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Пермского края.
Средняя стоимость забронированной ночи в Казани на октябрь–ноябрь достигла 7,7 тыс. рублей. Это на 4% больше, чем годом ранее.
Среди деловых туристов наиболее популярны трёхзвёздочные отели: на них приходится 35% корпоративных бронирований. Четырёхзвёздочные гостиницы выбирают в 28% случаев, апартаменты — в 14%, а объекты размещения без звёзд — в 13%. На пятизвёздочные отели приходится 5% бронирований, на двухзвёздочные — 2%.
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