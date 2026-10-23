В Казани выросло число бронирований жилья для командировок

23 октября 2026, 14:09

Спрос на поездки в Казань в октябре–ноябре увеличился на 25% за год

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Количество бронирований жилья для деловых поездок в Казань на октябрь–ноябрь 2026 года выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Татар-информу» рассказали эксперты сервиса «Островок Командировки».