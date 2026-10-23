В Новосибирске машины не смогли подняться в горку у «Сибирского Молла»

23 октября 2026, 13:43

В ЦОДД автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на летних шинах

Фото: istockphoto / djedzura

Утром 23 октября в Новосибирске автомобилисты столкнулись с трудностями на подъёме возле торгового центра «Сибирский Молл». Машины не могли преодолеть заснеженный участок и начинали скользить.





Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на очевидица. Одной из возможных причин происходящего могла стать летняя резина. При низких температурах она хуже сцепляется с дорогой, а на снегу и наледи водителям сложнее контролировать автомобиль.



Накануне ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» предупреждал автомобилистов об опасности поездок на летних шинах. Специалисты рекомендовали по возможности отложить поездки или воспользоваться альтернативным транспортом.



«Самый надёжный вариант — отложить поездку. Если есть альтернатива: такси, каршеринг, общественный транспорт — выберите её», — посоветовали в ЦОДД.