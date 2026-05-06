«Она заслужила такую смерть»: мать-шизофреничка зарубила дочь топором и спрятала тело в тазике. Жуткая трагедия из Пермского края
«Я убила, потому что она заслужила такую смерть» — эти слова 48-летняя Татьяна произнесла с ледяным спокойствием, словно речь шла о разбитой чашке. В тот момент ее 18-летняя дочь Юлия уже несколько часов лежала мертвой в собственной квартире, завернутая в одеяла за угловым диваном. Никто из соседей не мог поверить, что приветливая и жизнерадостная женщина способна на жестокую расправу, но факты оказались неумолимы. Подробнее о страшной трагедии читайте в материале «Радио 1».
Жизнерадостная девушка, которая одним вечером перестала отвечать на звонки
В августе 2018 года небольшой город Чайковский в Пермском крае потрясла чудовищная трагедия. Юлия, которой только исполнилось 18, недавно отпраздновала выпускной и строила планы на взрослую жизнь. Её смерть стала полной неожиданностью для всех, кто знал эту светлую улыбчивую девушку.
Тот злополучный день начинался обычно. Юля гостила у лучшей подруги и вечером отправилась домой — дорога занимала не больше десяти минут. Однако после возвращения в родные стены она перестала выходить на связь. Сначала никто не придал этому значения, но часы шли, а тишина в её телефоне становилась всё более зловещей.
Подруга Наталья вспоминала, как нарастало тревожное чувство.
«Последний раз в сети она была в 8 утра. Вечером я начала звонить, но трубку никто не брал. Девочки тоже писали, звонили — она не отвечала нигде», — рассказывала девушка.
Именно подруга первой забила тревогу и начала поиски.
Вскоре выяснились странные обстоятельства. Соседи сообщили брату погибшей, Сертану, что их мать Татьяна раздает вещи: телевизор, ноутбук, телефон. Такое поведение показалось людям подозрительным. Они не знали, что это было лишь прологом.
Холодное тело в тазике: как обнаружили мёртвую Юлию
Брат, вернувшись в квартиру, сразу заметил неладное.
«Я сразу увидел, что тазика не должно тут стоять. У нас угловой диван, и за ним, в тазике, накрытом одеялами и простынями, лежало что-то завернутое. Я открыл и увидел, что там Юля. На руках держал её и думал: это сон, всё неправда. Не может такого быть», — признался Сертан.
Мужчина пытался убедить себя в нереальности происходящего, но тело сестры было ледяным.
Полиция начала поиски матери. Женщину нашли на железнодорожном вокзале в Ижевске. На допросе Татьяна без запинки созналась в содеянном. Она рассказала, что совершила убийство топором, когда дочь спала. В тот момент для следователей главным вопросом стал мотив, но убийца выглядела на удивление спокойной.
Шизофрения как приговор для всей семьи
Долгое время ходили слухи о ссорах между матерью и дочерью. Знакомые описывали Татьяну как приветливую женщину, и никто не мог поверить, что она способна на такую жестокую расправу. Однако экспертиза поставила шокирующий диагноз — шизофрения. Именно психическое расстройство, по мнению специалистов, толкнуло ее на преступление.
Брат погибшей позже рассказывал, что за несколько месяцев до трагедии отношения действительно испортились. Были ссоры, случалось рукоприкладство.
«Много было звоночков, но мы не могли понять, что мама нуждается в помощи», — с горечью признался Сертан.
В день убийства Татьяна, как полагают эксперты, не осознавала последствий своих действий. Ей казалось, что она останется одна, и этот бред привел к непоправимому.
Как брат пережил смерть любимой сестры и что думает о матери?
Сертан и Юлия всегда отличались добросердечностью и стремлением к учебе. Девушка побеждала в конкурсах красоты, активно участвовала в школьной жизни. Но два года назад у матери случился микроинсульт, и она начала меняться.
«Как-то раз Юля в шутку ей сказала: "Чего лежишь, как инвалид? Вставай уже". Это была просто шутка, но с тех пор мама постоянно цеплялась к сестре», — вспоминал брат.
Соседи слышали скандалы из-за внешности Юлии. Мать упрекала дочь в коротких платьях, называла ее мусульманкой, хотя девушка отвечала, что она крещеная христианка. Агрессия нарастала, но окружающие списывали это на особенности характера. Никто не предполагал, что за этим последует жестокая расправа.
«Юля была самым дорогим и близким мне человеком, мечтала поступить в университет. Я очень тяжело переживаю ее гибель», — сказал Сертан после ареста матери.
Мужчина признался, что потерял не только сестру, но и мать в привычном понимании. Однако, к своему удивлению, он не почувствовал к ней ненависти.