Российская свадьба закончилась смертью одного из гостей
В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Барнаула, действия которого привели к смерти одного из гостей свадьбы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Вечером 14 марта мужчина и его оппонент были гостями на свадьбе друзей в клубе в Алтайском районе. Во время застолья между ними произошла ссора. В результате конфликта россиянин ударил оппонента кулаком по голове и повалил его на землю. Пострадавший скончался.
Мужчина обвиняется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Дело направлено в суд для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в Алдане пьяная супруга переломала мужу рёбра, теперь ей грозит срок.
