В Алдане пьяная супруга переломала мужу рёбра, теперь ей грозит срок

06 мая 2026, 07:04

В Алдане женщина напилась и сломала мужу три ребра, на неё завели уголовное дело

В Алдане супруга сломала мужу ребра во время пьяной ссоры. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в Telegram-канале «МВД по Республике Саха (Якутия)».





Конфликт произошёл, когда 49-летняя подозреваемая распивала спиртные напитки у себя дома. Её муж в тот момент сидел в кресле.



Женщина подошла к супругу, ударила его ногой в грудь, а затем навалилась всем телом. После этого потерпевший почувствовал резкую боль. В больнице врачи диагностировали у него перелом трёх рёбер и оценили причинённый ущерб здоровью как вред средней тяжести.



«Подозреваемая своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в материале.