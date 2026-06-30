Весной 2008 года в Татарстане после обычной дискотеки пропали две несовершеннолетние подруги. Утром их нашли мертвыми у дороги. Это преступление потрясло весь район своей жестокостью и надолго осталось в памяти местных жителей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Что произошло той ночью
Поздним весенним вечером 2008 года в одном из сел Татарстана две несовершеннолетние подруги отправились на дискотеку в соседний населенный пункт. Для местных жителей такие поездки были привычным делом и не вызывали тревоги, поэтому никто не мог представить, что обычная прогулка обернется бедой. Однако ночью девочки домой не вернулись, и родные сразу забили тревогу. К поискам быстро подключились соседи, знакомые и другие жители села. До самого утра люди искали подростков, надеясь найти их живыми. Но с рассветом пришла страшная весть: тела подруг были обнаружены у дороги.
Где нашли подростков
По данным следствия, после окончания дискотеки школьницы отправились домой пешком. Их путь пролегал по проселочной дороге в сторону трассы, и именно там на следующее утро местный житель заметил в кювете их тела. Новость о случившемся быстро разошлась по всему району, погрузив село в шок. Для семей погибших то утро стало настоящей катастрофой.
Как шло расследование
Силовики сразу начали уголовное расследование. Сотрудники проверяли разные версии. Сначала в округе обсуждали слухи. Одни говорили о случайном наезде, другие предполагали нападение неизвестного преступника. Вскоре следствие вышло на конкретных подозреваемых. Через несколько дней правоохранители задержали четверых местных жителей. Среди них оказался один совершеннолетний и трое детей. По версии следствия, в ту ночь компания тоже находилась на дискотеке. После окончания вечера молодые люди встретили подруг на дороге. Дальше, как установили следователи, началось насилие. Затем нападавшие решили расправиться с девушками, чтобы скрыть преступление.
Что выяснили следователи
Во время первых допросов задержанные признали вину. Следствие пришло к выводу, что фигуранты знали жертв лично. Это обстоятельство стало одним из ключевых в деле. После убийства злоумышленники спрятали тела у дороги и скрылись. Позже эксперты и следователи восстановили картину произошедшего. Собранные материалы легли в основу обвинения.
Суд и приговор
Дело дошло до суда в том же году. Родители погибших требовали самого жесткого наказания. Особое внимание привлек возраст участников преступления, потому что трое фигурантов на тот момент не достигли совершеннолетия. Осенью суд вынес приговор. Совершеннолетний получил 13 лет колонии строгого режима. Остальным назначили сроки в воспитательных колониях. Один осужденный получил 10 лет, второй — девять лет и пять месяцев, третий — девять лет.