30 июня 2026, 03:25

Фото: iStock/nixki

Весной 2008 года в Татарстане после обычной дискотеки пропали две несовершеннолетние подруги. Утром их нашли мертвыми у дороги. Это преступление потрясло весь район своей жестокостью и надолго осталось в памяти местных жителей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что произошло той ночью Где нашли подростков Как шло расследование Что выяснили следователи Суд и приговор

Что произошло той ночью

Где нашли подростков

Фото: iStock/Avel Rouge

Как шло расследование

Что выяснили следователи

Суд и приговор