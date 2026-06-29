Женщина жила с крокодилом и другими редкими рептилиями

29 июня 2026, 13:55

HKFP: В Китае арестовали жившую с крокодилом женщину

Фото: istockphoto/AppleZoomZoom

В Гонконге задержана женщина, в квартире которой обнаружили 63 экзотических животных, включая крокодила и 29 редких рептилий. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.