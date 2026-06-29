Женщина жила с крокодилом и другими редкими рептилиями
В Гонконге задержана женщина, в квартире которой обнаружили 63 экзотических животных, включая крокодила и 29 редких рептилий. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.
Сигнал в полицию поступил после того, как очевидцы заметили крокодила, греющегося на балконе жилого дома на улице Тай По. 25 июня на место выехали инспекторы Общества по предотвращению жестокого обращения с животными, а ранним утром 26 июня в квартире 35-летней подозреваемой прошёл обыск с участием полиции и профильных чиновников.
В ходе проверки изъяли 63 особи — рептилий, амфибий и членистоногих, 29 из которых относятся к видам, включённым в список редких и охраняемых: среди них три скальные игуаны, четыре гигантские черепахи, варан, удав, тёмный сетчатый питон и гребнистый крокодил с повреждённой лапой. Женщина заявила, что содержала животных в образовательных целях, однако не смогла предъявить лицензий на их содержание.
Теперь ей грозит штраф до 10 млн гонконгских долларов (около 110 млн рублей) и лишение свободы на срок до десяти лет за незаконное владение исчезающими видами. Всех рептилий изъяли, расследование продолжается.
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