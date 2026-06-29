Полицейский утонул во время прогулки на сапборде в Дагестане
В Дагестане трагически погиб 23-летний сотрудник полиции Халид во время отдыха на море в районе Избербаша. Мужчина утонул на глазах у супруги, при этом спасательный жилет на нём отсутствовал.
По информации SHOT, накануне две семейные пары арендовали сапборды для прогулки по акватории. Халид находился на одном сапе вместе с женой, их друзья — на втором. Девушки были в спасжилетах, мужчины — нет.
Компания отплыла на значительное расстояние от берега, после чего парни решили искупаться и прыгнули в море. Однако оба начали тонуть. Одного из мужчин удалось спасти, а Халид ушёл под воду.
Поиски полицейского спасатели вели с 16:00. Тело обнаружили только утром следующего дня и передали родственникам. Известно, что Халид был единственным сыном в семье и женился в октябре прошлого года.
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