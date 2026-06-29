Полицейский утонул во время прогулки на сапборде в Дагестане

29 июня 2026, 13:15

SHOT: полицейский утонул на глазах жены время прогулки на сапборде в Дагестане

Фото: istockphoto/blinow61

В Дагестане трагически погиб 23-летний сотрудник полиции Халид во время отдыха на море в районе Избербаша. Мужчина утонул на глазах у супруги, при этом спасательный жилет на нём отсутствовал.