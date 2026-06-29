Трехлетняя девочка убежала и потерялась на подсолнечном поле

29 июня 2026, 11:58

Под Воронежем 3-летняя девочка убежала от бабушки и потерялась на поле

Фото: istockphoto/Irina Kononova

В Воронежской области завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала в поле с подсолнухами. Ребенка обнаружили живым спустя 1,5 часа, сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье».