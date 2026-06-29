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Трехлетняя девочка убежала и потерялась на подсолнечном поле

Под Воронежем 3-летняя девочка убежала от бабушки и потерялась на поле
Фото: istockphoto/Irina Kononova

В Воронежской области завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала в поле с подсолнухами. Ребенка обнаружили живым спустя 1,5 часа, сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье».



ЧП случилось 28 июня недалеко от улицы полковника Богомолова. Во время прогулки с бабушкой малышка заметила поле подсолнухов, побежала туда и мгновенно скрылась в высоких зарослях.

Взрослые не смогли докричаться до нее. На поиски немедленно вышли спасатели, добровольцы и соседи, однако ребенок не подавал голоса. Основной надеждой спасателей была служебная собака, способная взять след.

Спустя полтора часа мать нашла дочку сидящей в кустах на противоположной стороне поля — в километре от того места, где она потерялась. К счастью, девочка не пострадала, в госпитализации она не нуждалась.

Никита Кротов

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