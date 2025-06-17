Мужчины с голыми ягодицами укусили и избили школьников на детской площадке
В Санкт-Петербурге Кировский районный суд приговорил двух мужчин к условным срокам за избиение подростков на детской площадке, сообщил Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
Отмечалось, что инцидент случился на проспекте Маршала Жукова. На детской площадке двое мужчин избили школьников, укусили одного из них за лицо и разбили бутылку. Помимо прочего, один из фигурантов оголил ягодицы и пригрозил изнасиловать несовершеннолетних.
Петербуржцев признали виновными по статье о хулиганстве. На заседании свою вину они признали и заявили, что в их действиях не было сексуального подтекста. Так, один из мужчин получил три года лишения свободы условно, а другой — 2,5 года условно.
Ранее сообщалось, что жительница города Антрацит в ЛНР задушила шнурком соседку за то, что так постоянно ругалась матом. Известно, что знакомые погибшей пенсионерки пришли к ней в гости и обнаружили лежащее тело, покрытое множественными гематомами.
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