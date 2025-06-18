Мужчина пять лет насиловал школьницу и снимал на камеру
В Москве вынесен приговор мужчине, признанному виновным в растлении 11-летней школьницы. Суд установил, что с 2005 по 2009 год он регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, фиксируя свои преступления на камеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Следователи собрали неопровержимые доказательства, допросив свидетелей и исследовав материалы дела. В результате суд приговорил подсудимого к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент, в результате которого двухлетний ребенок выпал из окна 10 этажа.
До этого в Тюменской области 1 июня в Заводоуковске произошел инцидент, который привлек внимание местных жителей. Пьяный мужчина, не сдерживая эмоций, справил нужду на двери межрайонной прокуратуры, ругаясь матом.
В Ульяновске введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в больнице. Утечка произошла в подвале медучреждения, где располагаются резервуары с мазутом, ранее использовавшимся для отопления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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