Мужчина пять лет насиловал школьницу и снимал на камеру

18 июня 2025, 11:26

В Москве мужчина получил 19 лет колонии за растление школьницы

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Москве вынесен приговор мужчине, признанному виновным в растлении 11-летней школьницы. Суд установил, что с 2005 по 2009 год он регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, фиксируя свои преступления на камеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.