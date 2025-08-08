Оргазмировал при виде мертвой жены, насиловал ребенка на трупе матери и принуждал жарить яичницу голой: маньяк претендует на УДО
Серийный маньяк Виктор Болховский предпринимает отчаянные попытки оспорить материалы своего уголовного дела, стремясь добиться пересмотра приговора и освободиться из-под пожизненного заключения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Жестокие убийстваВиктор Болховский, осужденный за убийство четырех молодых женщин, использовал объявления в газетах как средство для знакомства с жертвами. Он всегда настаивал на том, чтобы девушки приглашали его к себе. Под разными предлогами он представлялся успешным телережиссером или щедрым бизнесменом, используя привлекательные идентичности, чтобы завоевать доверие своих жертв. Одно из его объявлений гласило: «Женатый бизнесмен, 43 года, окажет помощь и содействие студентке вуза (либо двум), если она располагает местом для интимных встреч. Желательно телефон. Дмитрий».
Однако за маской благожелательного собеседника скрывался жестокий убийца. В квартирах своих жертв он расправлялся с ними с особой жестокостью, а затем уносил все ценности. Некоторые из девушек чудом оставались живыми, если им удавалось избежать его рук, пока он незаметно обыскивал квартиру, например, когда они находились в ванной.
«Он знакомился через местные газеты с одинокими женщинами, выдавая себя за коммерсанта, окончившего то геологический институт, то техникум, то институт культуры, то объявляя себя работником ФСБ. В своем поведении в тот период, когда совершал убийства, он производил у тетки впечатление человека скрытного, нервного. Другие его характеризуют как человека умного, изворотливого, скользкого. Связями с женщинами он был весьма увлечен, письма от них получал в нескольких почтовых отделениях и по нескольким документам, классифицировал их и выбирал нужные», — говорилось в материалах уголовного дела.
Оргазм при виде мертвой женыВажная деталь биографии Виктора заключается в том, что он уже имел криминальное прошлое. Его первой жертвой стала собственная супруга: в 1980 году он задушил ее, и именно тогда в нем пробудилась темная сторона, которую психиатры позже охарактеризуют как некросадизм. Убийца испытал оргазм, глядя на мертвую женщину.
После этого преступления Болховский скрылся, но через неделю пришел с повинной к прокурору, ссылаясь на алкоголь и состояние аффекта как на причины своего поступка. В результате он был приговорен к 9,5 годам колонии, однако за хорошее поведение отсидел лишь семь лет и вышел на свободу. Вернувшись к обычной жизни, он вновь поддался соблазну спиртного и снова начал охоту. Многие из его потенциальных жертв, столкнувшись с его домогательствами, предпочитали не обращаться в милицию. Так, однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вломился в квартиру женщины в Чите и попытался раздеться перед ней с намерением изнасилования. Однако она проявила решительность и просто выставила его за дверь.
Изнасиловал на трупе материПоследнее преступление Виктора Болховского произошло в 1999 году. В тот злополучный вечер он пришел в гости к Екатерине — матери-одиночке, воспитывающей 14-летнюю дочь. Зная о встрече матери, Кристина покинула дом, оставив маму наедине с незнакомцем. Екатерина сразу почувствовала опасность и открыто выразила свое недовольство визитом Болховского. Эта смелость обернулась для нее трагедией — всего через полчаса после ее отказа от общения с мужчиной, она была убита.
Когда Кристина вернулась домой, она столкнулась с ужасом: в комнате находился Болховский, а рядом — мертвая мать. Под угрозой расправы над девочкой, он начал изощренные пытки, заставляя ее пережить невообразимые страдания. Садист буквально повалил девочку на труп матери и начал насиловать. После он заставлял несовершеннолетнюю танцевать для него стриптиз и жарить яичницу голой. Позже он связал руки Кристины скотчем и продолжил насиловать.
После того как он выпил две бутылки шампанского и потерял сознание, девочка смогла вырваться из квартиры и обратиться за помощью. В тот же день Болховский был задержан, а спустя два года ему был вынесен приговор — пожизненное заключение за совершенные преступления.