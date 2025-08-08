Достижения.рф

Полицейский из Краснодара признал вину в получении взятки по делу главреда Baza

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, обвиняемый в получении взятки, признал свою вину в ходе заседания в Мосгорсуде. Об этом сообщает ТАСС.



Дело связано с деятельностью журналистов Telegram-канала Baza. В рамках расследования были проведены обыски в редакции канала, а также в квартире одного из журналистов – Трифонова. Правоохранители изъяли документы и электронные носители информации.

Кроме того, следствие охватило ряд других эпизодов, связанных с превышением должностных полномочий и взяточничеством со стороны сотрудников полиции в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Адвокаты одного из журналистов просили заменить меру пресечения на более мягкую, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0