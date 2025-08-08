Полицейский из Краснодара признал вину в получении взятки по делу главреда Baza
Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, обвиняемый в получении взятки, признал свою вину в ходе заседания в Мосгорсуде. Об этом сообщает ТАСС.
Дело связано с деятельностью журналистов Telegram-канала Baza. В рамках расследования были проведены обыски в редакции канала, а также в квартире одного из журналистов – Трифонова. Правоохранители изъяли документы и электронные носители информации.
Кроме того, следствие охватило ряд других эпизодов, связанных с превышением должностных полномочий и взяточничеством со стороны сотрудников полиции в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.
Адвокаты одного из журналистов просили заменить меру пресечения на более мягкую, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
