Полицейский из Краснодара признал вину в получении взятки по делу главреда Baza

08 августа 2025, 13:04

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, обвиняемый в получении взятки, признал свою вину в ходе заседания в Мосгорсуде. Об этом сообщает ТАСС.