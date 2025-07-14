В Пушкине рецидивист несколько раз ударил ножом местного жителя
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ран 30-летнему жителю Пушкинского округа, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Нападение произошло на Полевой улице посёлка Правдинский округа Пушкинский. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил другого ножом и скрылся.
«Информация о происшествии поступила экипажу Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования. Росгвардейцы немедленно прибыли по указанному адресу, оказали первую помощь пострадавшему и вызвали медиков», — говорится в сообщении.Установив приметы нападавшего, росгвардейцы начали искать его и вскоре задержали по месту проживания, после чего передали задержанного полиции. Выяснилось, что этот 40-летний мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.