В Пушкине рецидивист несколько раз ударил ножом местного жителя

14 июля 2025, 16:15

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ран 30-летнему жителю Пушкинского округа, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Нападение произошло на Полевой улице посёлка Правдинский округа Пушкинский. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил другого ножом и скрылся.





«Информация о происшествии поступила экипажу Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования. Росгвардейцы немедленно прибыли по указанному адресу, оказали первую помощь пострадавшему и вызвали медиков», — говорится в сообщении.