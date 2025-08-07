Полуторагодовалый малыш отравился марихуаной во Всеволожском районе Петербурга
Полуторагодовалый ребенок отравился марихуаной во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. Родители же заявили, что малыша укусила змея. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Мальчика доставили в Токсовскую больницу в состоянии средней степени тяжести. В анализах крови ребенка врачи обнаружили синтетические каннабиноиды.
По словам родителей пострадавшего, в деревне Сарженка их сына якобы укусила змея. Полиция Всеволожского района проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
До этого сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
