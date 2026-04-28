Оставили тело сына в зарослях: пара из Ростова похитила мальчика, чтобы скрыть убийство приемного ребенка, подробности
С момента трагедии прошло уже девять лет, однако родители Димы (все имена имена изменены) до сих пор вспоминают события того дня с ужасом. 7 мая 2017 года в центре Морозовска среди бела дня неизвестные напали на пожилую женщину, брызнули ей в лицо из газового баллончика, выхватили трехлетнего мальчика и скрылись на темно-зеленом автомобиле ВАЗ-2107 с волгоградскими номерами. В городе с населением около 25 тысяч человек новость распространилась мгновенно и вызвала панику. Позже следствие установило: за этим преступлением скрывалась гораздо более страшная история. Подробнее — в материале «Радио 1».
Нападение у магазина: действия похитителейИнцидент произошел на улице Ленина рядом с продуктовым магазином. Бабушка вывела на прогулку троих детей: трехлетнего Диму, его старшую сестру и их десятилетнюю двоюродную сестру.
«Мы только вышли из магазина, и Дима конфету разворачивал, а тут подскочили эти двое, прыснули мне в лицо из баллончика, схватили малыша — и сразу деру на машине!» — вспоминала она позже в беседе со следователями.Злоумышленники целенаправленно похитили только мальчика, не тронув девочек. После случившегося жители Морозовска перестали отпускать детей на улицу без сопровождения взрослых.
Расследование: видеорегистраторы помогли выйти на следСотрудники полиции сначала распространили фоторобот подозреваемого и снимки автомобиля, не раскрывая всех деталей. Версию конфликта внутри семьи исключили практически сразу: отца ребенка проверили на полиграфе, и результаты подтвердили его непричастность. Версия с выкупом также не получила подтверждения — семья была небогатой.
Переломным моментом стали записи с видеорегистраторов. Следствие обратилось к водителям, которые в день похищения выезжали из Морозовска в сторону Волгограда, с просьбой предоставить записи. Как сообщил источник издания «КП – Ростов-на-Дону», это сработало, и нашлись люди, благодаря которым удалось установить номера машины.
Оперативники вычислили автомобиль, а затем установили его владельца. Им оказался житель хутора Ярский Чернышковского района Волгоградской области, расположенного примерно в 50 километрах от Морозовска.
Проверка семьи и неожиданное открытиеОперативники прибыли по адресу под видом социальных работников. В доме проживали супруги — 48-летний Алексей и 47-летняя Нина. Они воспитывали двоих родных взрослых детей и четверых приемных.
Однако выяснилось, что одного из приемных детей, четырехлетнего Игоря, никто не видел уже несколько месяцев.
Сначала супруги путались в показаниях: утверждали, что «забрали мальчика из жалости, потому что он стоял один», затем говорили, что «ребенок им просто понравился». Позже они признались в истинной причине похищения.
«Искали мальчика, похожего на нашего пропавшего приемного сына Игоря», — сказали они.Выяснилось, что их приемный сын исчез несколькими месяцами ранее. Они не смогли его найти и решили заменить ребенка, чтобы избежать ответственности перед законом. В Морозовске они заметили Диму, который показался им похожим, похитили его и привезли в Волгоградскую область.
Разоблачение: ребенок назвал настоящего отцаПохищенный ребенок пробыл в чужой семье совсем мало времени. Когда у мальчика спросили, кто его родители, он отказался называть Алексея отцом и громко заявил, что его папу зовут Ваня. Эти слова стали ключевыми. После этого оперативники провели задержание супругов. Ребенка вернули семье.
«Он до сих пор вздрагивает и все зовет маму», — рассказывал позже отец мальчика.
Раскрытие убийства приемного ребенкаВ ходе дальнейшего расследования вскрылись более тяжелые обстоятельства. Следствие установило, что приемный сын супругов Игорь погиб задолго до похищения — примерно за восемь месяцев до этого. Тело ребенка нашли в зарослях травы за пределами двора.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в сентябре 2016 года мальчик получил серьезные ожоги ног. Женщина опасалась, что органы опеки лишат ее права на воспитание детей и прекратят выплаты, поэтому не обращалась за медицинской помощью.
Не имея медицинского образования, она пыталась лечить ребенка самостоятельно более трех недель, используя подручные средства. Даже при ухудшении состояния она не обратилась к врачам. В итоге 27 сентября 2016 года ребенок скончался от полученных травм.
После этого следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Суд и приговорСупругов задержали и предъявили обвинения в похищении несовершеннолетнего и убийстве приемного сына. В ходе следствия возникли вопросы к работе органов опеки, которые почти год не фиксировали исчезновение ребенка.
Также проверку инициировали в отношении условий проживания детей и действий соседей, которые могли заметить отсутствие мальчика. Губернатор Волгоградской области поручил провести масштабную проверку всех замещающих семей региона.
В сентябре того же года суд Волгоградской области вынес приговор. Женщина получила семь лет лишения свободы, ее супруг — шесть лет колонии.