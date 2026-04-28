Россиянин-рецидивист избил женщину с малолетним ребёнком

СК возбудил дело после нападения судимого мужчины на мать с ребёнком в Обнинске
Фото: Istock/rai

В Калужской области местный житель напал на женщину с ребёнком. Подробности приводит информационный центр СКР.



Жительница Обнинска рассказала, что в апреле её семья столкнулась с агрессией ранее судимого мужчины. Гражданин из-за незначительного повода напал на женщину и её дочь. Он нанёс удары по голове заявительнице и её малолетнему ребёнку.

Позже злоумышленник перешёл к угрозам физической расправой в адрес россиянки и её супруга. По словам пострадавшей, этот человек давно терроризирует окружающих и уже поднимал руку на других женщин, но многочисленные жалобы в местные инстанции не дали результата.

Региональный СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад обо всех деталях случившегося. Центральный аппарат СКР поставил исполнение поручения на контроль.

Ольга Щелокова

