Бизнесвумен жестоко зарезали в ее доме под Красноярском из-за отказа одолжить деньги
В Красноярском крае мужчина убил 32-летнюю предпринимательницу из-за отказа одолжить деньги. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
26 апреля Ксения вернулась в Красноярск из деловой поездки в Москву. Она направилась в свой коттедж в посёлке «Емельяновская горка», где её ожидал 31-летний Александр Р. По словам подруги погибшей, мужчина проник в дом, воспользовавшись тем, что женщина случайно оставила дверь незакрытой перед отъездом.
Ксения была знакома с Александром: несколько лет назад он пытался устроиться на работу в тот же офис, где она трудилась. Его испытательный срок не увенчался успехом, но за это время он успел пообщаться с несколькими сотрудницами и даже попытался ухаживать за одной из них. Однако та не ответила на его симпатию. Бизнесвумен же поддерживала с подозреваемым общение из жалости, но он, по словам подруги, решил, что между ними есть нечто большее.
В роковой вечер Александр пришёл к Ксении и попросил у неё в долг 10 тысяч рублей наличными. Он пожаловался, что набрал кредитов, а все его карты заблокированы. Женщина отказала. Между ними вспыхнул скандал. В порыве гнева Александр набросился на жертву, задушил её, а затем несколько раз ударил ножом в шею и оставил умирать. Ксения скончалась до приезда скорой помощи.
Через несколько часов после трагедии Александр создал чат со своими бывшими возлюбленными, где признался, что «убил человека» и якобы пытался покончить с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Александр арестован.
