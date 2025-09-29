От бизнесмена и «отца-героя» до осужденного: владелец стройфирмы превратил особняк в место преступлений против приёмных мальчиков

В 2018 году завершилось громкое дело, связанное с петербургским предпринимателем Георгием Томашевичем. На первый взгляд он выглядел как образцовый семьянин и успешный бизнесмен. Однако за этой маской скрывалась ужасная правда: в его красивом доме в деревне Касимово под Всеволожском он создал преступную сеть, жертвами которой стали шесть несовершеннолетних мальчиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Успешный бизнес и личные проблемы
Томашевич занимался продажей бетона и строительных материалов, что приносило ему стабильный доход. Но в личной жизни у него возникли трудности, поэтому он решил взять ребенка из детского дома. В 2001 году к нему переехал первый мальчик. К моменту суда старшему воспитаннику уже было 28 лет, он не имел претензий к своему приемному отцу.
Роскошный дом
В 2010 году мужчина построил шикарный трехэтажный дом с бассейном и другими удобствами. В тот период он оформил опекунство еще над шестью мальчиками разных возрастов. На вид их семья выглядела благополучно: дети учились в местной школе, были ухожены и хорошо одеты. Соседи восхищались «отцом-героем», который взял на себя заботу о стольких детях. Никто не догадывался, что происходит на самом деле.
Разоблачение
Все изменилось 8 июня 2016 года, когда в дом Томашевича пришли правоохранители. Поводом для проверки стало обращение школьного психолога, который заподозрил неладное в отношениях мужчины с восьмилетним воспитанником. В ходе расследования выяснилось, что последний случай преступления произошел в день обыска. Дети были изъяты из семьи и переданы под опеку специалистов. К концу июня следствие установило, что все шесть мальчиков стали жертвами преступных действий.
Судебное разбирательство
Следственный комитет выяснил, что преступления происходили с детьми младше 12 лет. Первый доказанный случай насилия датировался 28 декабря 2009 года. Расследование длилось девять месяцев. Несмотря на то, что Томашевич отрицал свою вину, доказательства оказались убедительными. В апреле 2017 года дело передали в суд. Заседания проходили в закрытом режиме и длились более года. Георгий получил десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.