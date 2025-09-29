От бизнесмена и «отца-героя» до осужденного: владелец стройфирмы превратил особняк в место преступлений против приёмных мальчиков

29 сентября 2025, 11:26

Фото: iStock/nixki

В 2018 году завершилось громкое дело, связанное с петербургским предпринимателем Георгием Томашевичем. На первый взгляд он выглядел как образцовый семьянин и успешный бизнесмен. Однако за этой маской скрывалась ужасная правда: в его красивом доме в деревне Касимово под Всеволожском он создал преступную сеть, жертвами которой стали шесть несовершеннолетних мальчиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Успешный бизнес и личные проблемы Роскошный дом Разоблачение Судебное разбирательство

Успешный бизнес и личные проблемы

Фото: iStock/Ruslan Sidorov



Роскошный дом

Разоблачение

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko



Судебное разбирательство