Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова задержали по подозрению в мошенничестве

Свердловского экс-вице-губернатора Чемезова задержали за мошенничество
Фото: iStock/vladans

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишут «Известия».



Отмечается, что экс-чиновника задержали в одном из отделов полиции, куда он пришёл по повестке.

В отношении Чемезова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

Ключевые показания на Чемезова дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Следствие полагает, что Чемезов может быть связан с делом уральских предпринимателей Алексея Боброва и Артёма Бикова.

По предварительным данным, экс-вице-губернатора подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с незаконным выделением бюджетных субсидий акционерному обществу «ОТСК» (Объединённая теплоэнергетическая компания).

Олег Чемезов покинул пост вице-губернатора 25 сентября – всего за несколько дней до задержания. Расследование продолжается.

Анастасия Чинкова

