Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова задержали по подозрению в мошенничестве
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что экс-чиновника задержали в одном из отделов полиции, куда он пришёл по повестке.
В отношении Чемезова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.
Ключевые показания на Чемезова дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Следствие полагает, что Чемезов может быть связан с делом уральских предпринимателей Алексея Боброва и Артёма Бикова.
По предварительным данным, экс-вице-губернатора подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с незаконным выделением бюджетных субсидий акционерному обществу «ОТСК» (Объединённая теплоэнергетическая компания).
Олег Чемезов покинул пост вице-губернатора 25 сентября – всего за несколько дней до задержания. Расследование продолжается.
