12-летняя девочка отправилась на отдых с друзьями и стала жертвой изнасилования
The Sun: 12-летнюю девочку изнасиловали во время прогулки с друзьями в Британии
12-летняя девочка стала жертвой изнасилования во время отдыха в Великобритании. Об этом пишет газета The Sun.
Все случилось 20 сентября в Брайтоне. Школьница приехала в приморский город вместе со своими друзьями. Когда компания гуляла ночью в его центре, над девочкой кто-то надругался.
Спустя некоторое время ее заметили прохожие, которые подошли к ней, чтобы помочь. В каком состоянии находилась школьница, не уточняется. Очевидцы вызвали на место полицию. Сейчас стражи порядка проводят расследование.
Ранее сообщалось, что в британском Банбери группа мужчин надругалась над женщиной в церкви Святой Марии.
Читайте также: