Женщина рассказала о загробном мире после двухминутной остановки сердца

Daily Mail: Умершая на 2,5 минуты американка описала загробный мир как пастбище
Фото: iStock/gorodenkoff

Жительница Техаса, Триша Баркер, пережила необычный опыт после автокатастрофы, в результате которой у нее остановилось сердце на 2,5 минуты. Историю американки рассказало издание Daily Mail.



В 21 год Триша попала в серьезное ДТП. Врачи доставили ее в больницу с переломами позвоночника и ноги, а также множественными внутренними травмами. Из-за отсутствия медицинской страховки ей пришлось ждать помощи целых 17 часов. На операционном столе она ощутила, как покидает свое тело. Медики позже подтвердили, что в этот момент сердце женщины остановилось.

«Я увидела светлых существ позади хирургов. Они имели серебристо-белый, золотой, желтый и синий цвета. Эти существа были андрогинными», — поделилась жительница Техаса.

В этом состоянии она могла проходить сквозь стены и оказалась на красивом зеленом пастбище. Там встретилась с покойным дедом и увидела бога.
