От дейтинга к борделю: диджей-абьюзер, элита Дубая и долг в 3,5 млн. Реальные истории россиянок, которые искали любовь, но попали в ад
В разных странах мира происходили инциденты, связанные с насильственными действиями в отношении женщин и их удерживанием против воли. Все могло начаться с онлайн-знакомства или приглашения на вечеринку, а заканчивалось плачевными последствиями. «Радио 1» расскажет о нескольких историях женщин, которые стали жертвами насилия и попали в рабство.
Жертва китайского диджея
История россиянки, которая летом познакомилась с китайским диджеем Лю Ханби через популярное дейтинг-приложение, обернулась криминальной драмой. Девушка рассказала, что их отношения развивались стремительно: переписка быстро переросла в симпатию, а обсуждение общих интересов — в планы встречи.
В ноябре он уговорил ее прилететь в Китай, обещая заботу и новый этап в отношениях. Однако вскоре после этого иллюзии рассеялись. Первая серьезная ссора произошла из-за того, что избранник активно переписывался и флиртовал с поклонницами в соцсетях. Когда россиянка заявила о желании вернуться домой, Ханби закатил истерику и, по ее словам, «угрожал отрезать пальцы».
Затем агрессия только усилилась. По заверению девушки, китаец начал контролировать все ее передвижения и даже бытовые действия. Он сопровождал россиянку повсюду, «в туалет ходили вместе, в душ — с открытой дверью». Ему не нравилось, когда она выходила из квартиры. Мужчина постоянно проверял телефон возлюбленной и ограничивал доступ к личным вещам. Кульминацией стала ссора из-за сумки, в которой находился паспорт девушки.
Последний конфликт завершился дракой. По словам россиянки, бойфренд таскал ее по комнате, ударял о стены и пол, а затем начал душить, требуя удалить переписку с ним. Девушка смогла вырваться и выбежать из квартиры босиком. Она добежала до КПП жилого комплекса, где очевидцы вызвали полицию и попытались ее успокоить.
После обращения в правоохранительные органы выяснилось, что россиянка не единственная пострадавшая. Согласно информации полицейских, Ханби ранее уже попадал в поле зрения местных служб за подобные действия.
Дубайская вечеринка и судебный скандал
История украинской модели Марии Ковальчук, ставшей жертвой нападения в Дубае, оказалась запутанной и противоречивой. В марте её нашли на обочине дороги с тяжёлыми травмами.
После продолжительного пребывания в коме Мария прошла длительное лечение в местной клинике. Выписавшись, Ковальчук уехала за границу и публично обвинила детей влиятельных бизнесменов в издевательствах. Это привело к судебным разбирательствам по обвинению в клевете.
По словам пострадавшей, в день вылета из ОАЭ она опоздала на самолёт и встретила сына крупного бизнесмена, Артёма П. Он предложил ей переночевать в своём номере и помочь с перелётом на частном самолёте.
Мария рассказала, что спустя время в номере произошла вечеринка с участием Александра Л., Максима К., Милены Д. и Александры М. По заверению Ковальчук, они издевались над ней, утверждая: «Ты принадлежишь нам, мы будем делать всё, что хотим».
Модель утверждает, что находилась под воздействием запрещённых веществ и подверглась насилию. Однако Александра М., одна из участниц вечеринки, представила свою версию событий. По ее словам, Мария покинула отель под воздействием препаратов, а обвинения в адрес компании были попыткой привлечь внимание. Александра добавила, что Мария проявляла агрессию в социальных сетях и оскорбляла участников вечеринки, что привело к подаче исков о клевете на общую сумму 55 миллионов рублей.
Мария Ковальчук, в свою очередь, сообщала о постоянных угрозах.
«Они говорили, чтобы я попрощалась с дедушкой и сестрой. Распространяли мои фото в стиле «ню» и угрожали, что через блогеров будут скидывать мои снимки», — пояснила пострадавшая.
После этого девушка обратилась в норвежскую полицию, где было возбуждено уголовное дело.
Спасение россиянки в Калужской области
Однажды на ночной трассе в Малоярославце Калужской области водитель заметил женщину, стоящую на обочине. Она попросила отвезти ее подальше от дороги. Но по пути автомобиль остановили трое незнакомцев. Они вытащили девушку из машины и силой повели с собой.
Свидетель происшествия обратился за помощью к волонтерам, которые прибыли на место и освободили пострадавшую. По словам активистов, девушка приехала из Воронежской области три недели назад. Она искала работу няней в Москве, чтобы заработать деньги и избежать преследования бывшего мужа.
«"Работодатели" встретили гостью в столице и обманом увезли в бордель под Калугой. Там ее изнасиловали, избили, отобрали телефон и документы и заявили, что на ней теперь висит крупный долг, и она обязана «отработать» его. Заступиться за девушку было некому, она сирота. Бывший муж избивал ее, из-за чего у нее случился выкидыш, и она подала на развод», — рассказал представителям СМИ основатель волонтерского движения Олег Мельников.
Попытки обратиться в правоохранительные органы не принесли результата: полицейские отказались приехать на место происшествия, сославшись на то, что не знают фамилии пострадавшей. В итоге волонтёры сами отправились на трассу, показали сутенёрам документы, имитирующие полицейские удостоверения, и вывезли девушку.
Пострадавшую разместили в убежище, где психологи оказали ей необходимую помощь. Добровольцы собрали средства на покупку новой одежды и телефона, а также помогли девушке подготовиться к подаче заявления в полицию.
Как иностранки попадают в сексуальное рабство
В России жертвами сексуального рабства часто становятся женщины из Нигерии и Ганы. Вербовка происходит по схожей схеме: девушкам обещают трудоустройство на фабрике или обучение в университете, но по прибытии они сталкиваются с требованием выплатить огромный долг за «оказанные услуги» — около 45 тысяч долларов (примерно 3,5 миллиона рублей).
Иностранки оказываются в уязвимом положении из-за незнания русского языка, а их клиенты редко говорят по-английски. Тем не менее, некоторым девушкам удается обратиться за помощью, и они спасаются.