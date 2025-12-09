От дейтинга к борделю: диджей-абьюзер, элита Дубая и долг в 3,5 млн. Реальные истории россиянок, которые искали любовь, но попали в ад

09 декабря 2025, 19:44

Фото: iStock/Favor_of_God

В разных странах мира происходили инциденты, связанные с насильственными действиями в отношении женщин и их удерживанием против воли. Все могло начаться с онлайн-знакомства или приглашения на вечеринку, а заканчивалось плачевными последствиями. «Радио 1» расскажет о нескольких историях женщин, которые стали жертвами насилия и попали в рабство.





Содержание Жертва китайского диджея Дубайская вечеринка и судебный скандал Спасение россиянки в Калужской области Как иностранки попадают в сексуальное рабство

Жертва китайского диджея

Фото: iStock/globalmoments

Дубайская вечеринка и судебный скандал

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)

«Они говорили, чтобы я попрощалась с дедушкой и сестрой. Распространяли мои фото в стиле «ню» и угрожали, что через блогеров будут скидывать мои снимки», — пояснила пострадавшая.

Спасение россиянки в Калужской области

«"Работодатели" встретили гостью в столице и обманом увезли в бордель под Калугой. Там ее изнасиловали, избили, отобрали телефон и документы и заявили, что на ней теперь висит крупный долг, и она обязана «отработать» его. Заступиться за девушку было некому, она сирота. Бывший муж избивал ее, из-за чего у нее случился выкидыш, и она подала на развод», — рассказал представителям СМИ основатель волонтерского движения Олег Мельников.

Как иностранки попадают в сексуальное рабство