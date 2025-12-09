Достижения.рф

В Ленобласти неизвестный схватил ребенка за шею и потащил в подъезд

В Ленобласти прохожий помог ребенку отбиться от грабителя
Фото: iStock/sqback

В Гатчине Ленинградской области полиция разыскивает неизвестного, который напал на 12-летнего школьника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



Инцидент произошел во дворах домов по улице Достоевского. Неизвестный напал на мальчика, схватил его за шею и попытался утащить в подъезд. Во время схватки у несовершеннолетнего выпал мобильный телефон. Злоумышленник поднял его и попытался скрыться.

На помощь ребенку пришел случайный прохожий. Мужчина задержал нападавшего, отобрал у него телефон и вернул мальчику. Мать пострадавшего обратилась в полицию Гатчинского района с заявлением. Правоохранительные органы занимаются установлением личности преступника.

Екатерина Коршунова

