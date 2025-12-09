Подростки заманили в лес и сожгли 14-летнюю школьницу
В США подростки заманили в лес и сожгли 14-летнюю школьницу Данику Трой. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на New York Post.
Девушка исчезла 1 декабря 2025 года, её мать сразу же обратилась в полицию. Тело Даники нашли в лесу: по данным правоохранителей, в неё несколько раз выстрелили, а затем подожгли. Подозреваемыми в этом преступлении стали подростки Блевинс и Уильямс. Они утверждают, что трагедия произошла из-за конфликта в социальных сетях: Даника заблокировала Блевинса, а Уильямса назвала «никчёмным бандитом», что послужило поводом для жестокой расправы.
По словам матери погибшей, одноклассник Даники уверял ее в своих чувствах и уговорил пойти с ним в лес. Как оказалось, там уже ждали его друзья, чтобы убить девушку. Женщина до сих пор не может понять мотивы преступников.
