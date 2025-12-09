09 декабря 2025, 12:04

В США подростки заманили в лес и сожгли 14-летнюю школьницу

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В США подростки заманили в лес и сожгли 14-летнюю школьницу Данику Трой. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на New York Post.