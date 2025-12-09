В Тульской области пенсионер зверски убил 86-летнюю старушку
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 86-летней женщины в Новомосковске. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Тульской области.
По информации ведомства, инцидент произошёл 7 декабря 2025 года. Между мужчиной и пенсионеркой произошла ссора. Во время конфликта подозреваемый нанёс женщине девять ударов ножом. Полученные травмы привели к её гибели на месте до прибытия медицинской помощи.
В ходе оперативных мероприятий следователи установили личность подозреваемого. Им оказался 67-летний житель села Гремячее, знакомый погибшей. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве. На текущий момент мужчину задержали. Следователь готовит ходатайство в суд о помещении обвиняемого в следственный изолятор.
