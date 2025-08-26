«От лица ничего не осталось»: Пьяный восьмиклассник убил девушку на вписке и планировал расчленить — теперь он обжалует приговор

26 августа 2025, 14:15

Фото: iStock/SandraMatic

Вечер 6 августа 2023 года в микрорайоне Старая Сортировка Екатеринбурга навсегда останется черной датой для нескольких семей. То, что началось как обычная вечеринка подростков в квартире на улице Надеждинской, закончилось чудовищным преступлением, унесшим жизнь 17-летней студентки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Проблемы и перемены

Наркотики и влияние окружения

«В декабре мы собрались на Дне рождении подруги. Там-то я и узнала, что Карина встречается с данной «особью». Он подсадил ее на наркотики. Дальше мое общение с ней сошло на нет», — рассказала она.

Фото: iStock/pashapixel



Личность подозреваемого

«Девчонкам нравился. Он их как перчатки менял. Он в целом был лидером, особенно среди отстающих по учебе», — рассказала одна из знакомых.

Ночь трагедии

«Леня начал страшно ревновать и как с цепи сорвался», — рассказал одноклассник.

Фото: iStock/3D_generator



Оперативная реакция взрослых

«Молодые люди около часа шумно выясняли отношения, но, к большому сожалению, мирно разрешить вспыхнувшую ссору не смогли», — сказал он.

Фото: iStock/dikushin



Долгий путь к справедливости

Фото: iStock/Semen Salivanchuk



Обжалование приговора