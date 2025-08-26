«От лица ничего не осталось»: Пьяный восьмиклассник убил девушку на вписке и планировал расчленить — теперь он обжалует приговор
Вечер 6 августа 2023 года в микрорайоне Старая Сортировка Екатеринбурга навсегда останется черной датой для нескольких семей. То, что началось как обычная вечеринка подростков в квартире на улице Надеждинской, закончилось чудовищным преступлением, унесшим жизнь 17-летней студентки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Проблемы и переменыКарина (имя изменено) училась в престижном колледже имени Ползунова. Однако ее личная жизнь была далека от идеала. Она вместе с матерью переехала в Екатеринбург из Челябинска из-за новых отношений матери. У Карины появился отчим и сводный 2-летний братик. Несмотря на хорошие материальные условия, девушка была замкнутой и испытывала трудности в общении.
Наркотики и влияние окруженияПо словам друзей, Карина часто ругалась с семей. Девушка сбежала из дома вечером 6 августа, чтобы встретиться со своим парнем, 15-летним Леонидом. Одна из подруг рассказала, что Леонид подсадил Карину на наркотики.
«В декабре мы собрались на Дне рождении подруги. Там-то я и узнала, что Карина встречается с данной «особью». Он подсадил ее на наркотики. Дальше мое общение с ней сошло на нет», — рассказала она.
Личность подозреваемого15-летний Леонид вызывал много вопросов у следствия и общественности. Он переехал в Екатеринбург из Великого Устюга и только что окончил восьмой класс. Несмотря на его проблемы с учебой, он умел закрывать пропуски хорошо выполненными контрольными работами. Его описывали как человека, легко меняющего девушек и обладающего лидерскими качествами среди сверстников.
«Девчонкам нравился. Он их как перчатки менял. Он в целом был лидером, особенно среди отстающих по учебе», — рассказала одна из знакомых.
Ночь трагедииВечером 6 августа в квартире на Надеждинской улице собрались подростки, включая одноклассника Леонида и саму Карину. Всего в комнате присутствовали три человека — владелец жилья, Леонид и Карина, а также спиртные напитки. Во время встречи Леонид упрекнул Карину по поводу её признаний в неверности, что привело к конфликту.
«Леня начал страшно ревновать и как с цепи сорвался», — рассказал одноклассник.Дальнейшие события развивались стремительно и жестоко. По свидетельствам источников, он сначала набросился на девушку, а затем нанес ей смертельный удар ножом. Очевидцы описывали последствия с ужасом. По их словам, «от лица девушки ничего не осталось». Леонид проявил намерение расчленить тело Карины и угрожал расправой своему однокласснику. Заперев его в ванной, он пытался сбежать.
Оперативная реакция взрослыхКлючевую роль в развитии событий сыграла оперативная реакция взрослых. Около 22:00 один из друзей Леонида, находившийся в квартире, отправил своей матери тревожное SMS-сообщение с текстом: «Карину убивают». Родители сразу вызвали полицию и поспешили вернуться домой. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого, когда он пытался скрыться. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых позже прокомментировал ситуацию:
«Молодые люди около часа шумно выясняли отношения, но, к большому сожалению, мирно разрешить вспыхнувшую ссору не смогли», — сказал он.