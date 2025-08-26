Под Новосибирском мужчина избежал изолятора за сожжение человека в 2001 году
Суд отправил под домашний арест жителя города Тогучин в Новосибирской области, который в 2001 году сжег человека в печи. Об этом сообщает «Лента.ру».
Данное расследование связано с исчезновением местного жителя в 2000 году. Тогда под подозрение попали Олег Щептев и еще двое фигурантов. Следствию не удалось найти достаточно улик, и подозреваемых отпустили.
Постановление отменили, и расследование дела вновь было запущено. Правоохранители выяснили, что 31 октября 2000 года Щептев со своими знакомыми убили потерпевшего, а после сожгли его тело в печи. Сам фигурант признал вину частично, и суд его отправил под домашний арест.
