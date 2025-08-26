Российская школьница устроила погоню с ДПС и слезно просила не говорить об этом отцу — видео
В Благовещенске 16-летняя школьница ночью пыталась скрыться от ДПС на мотоцикле
В Благовещенске 16-летняя школьница устроила ночную погоню с сотрудниками ДПС на кроссовом мотоцикле. После задержания девушка позвонила маме и просила не сообщать о ее поступке отцу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России.
Инцидент произошел 25 августа около часа ночи. Школьница превысила допустимую скорость, затем отказалась остановиться по требованию инспекторов и предприняла попытку скрыться. В ходе погони транспортное средство потеряло управление и упало.
«К удивлению сотрудников Госавтоинспекции, мотоциклистом оказалась 16-летняя девушка, которая менее месяца назад стала обладательницей водительского удостоверения категории “А1, М”», — отметили в материале.Ролик «погони» выложили в Telegram-канале Amur Mash.
После задержания в отношении несовершеннолетней составили административные протоколы за отсутствие при себе водительского удостоверения, неподчинение требованию об остановке, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу.
«В данном случае попытка скрыться от автопатруля обошлась без серьезных последствий, трагедии не случилось — водитель и пассажир не пострадали», — добавили в Telegram-канале Госавтоинспекции России.Девушку и мотоцикл передали родителям. Сама нарушительница в слезах позвонила матери, умоляя ее не рассказывать о случившемся отцу.