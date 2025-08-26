Достижения.рф

В Подмосковье роскошная яхта «пришвартовалась» на эстакаде и устроила пробку

Фото: Istock/Yaraslau Saulevich

В подмосковных Мытищах произошёл инцидент с транспортировкой крупногабаритного груза. Подробности сообщает РЕН ТВ.



Перевозимая по дороге яхта застряла под эстакадой, в результате чего движение транспорта на двух полосах было заблокировано. По предварительной информации, причиной происшествия стало несоответствие высоты груза и габаритов эстакады. Владельцу судна предстоит оплатить ремонт повреждённой яхты, а также, штрафы за нарушения правил перевозки крупногабаритных грузов.

Ранее сообщалось о трагедии в Республике Хакасия, которая унесла жизнь 6-летнего ребёнка. Сообщается, что водитель автомобиля ГАЗ-63 перевозил группу несовершеннолетних в кузове грузовика, но не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Ольга Щелокова

